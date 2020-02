River-PI e Imperatriz (MA) se enfrentam neste sábado pelo Nordestão

O River-PI enfrenta o Imperatriz (MA) neste sábado (21), às 16h, no estádio Frei Epifânio, no Maranhão. O jogo será válido pela quinta rodada da Copa Nordeste.

Em sexto no Grupo A, o tricolor piauiense precisa vencer para quebrar a sequência de tropeços na competição e voltar a brigar na parte de cima da tabela. Essa será mais uma oportunidade para o Galo Carijó afastar o momento turbulento que vive.

Foto: Jailson Soares.

Para a partida, o River deve contar o lateral-direito João Ananias, reforço já regularizado junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O meia Bismarck, que está a cinco partidas sem atuar, também deve estar à disposição do técnico Marcelo Vilar.

Campanha no Nordestão

Depois de empatar em 1 a 1 contra o Náutico e vencer o CSA por 3 a 1, o River-PI vem de dois tropeços seguidos: para o América-RN e Confiança. A equipe possui apenas 25% de aproveitamento em quatro jogos disputados.

O adversário da tarde, o Imperatriz, está na quinta posição do Grupo B.Na mesma situação riverina no que diz respeito a resultados, a equipe do Maranhão venceu contra o CRB (AL), empatou com o Esport Refice e perdeu para o Bahia e Fortaleza. Regulamento Segundo o regulamento, na primeira fase serão 16 clubes, de nove estados nordestinos, divididos em dois grupos de oito. Os integrantes do grupo A encaram os do Grupo B, em turno único. Os quatro melhores colocados de cada lado avançam às quartas de final.

Outras competições pesam o tricolor

O River-PI está com o calendário recheado em 2020. Além da Copa do Nordeste, a equipe disputa a Copa do Brasil e Campeonato Piauiense. No estadual, o Galo acumula três derrotas, um empate e apenas uma vitória. Atualmente, o ocupa sexta posição, uma da zona do rebaixamento. Na Copa do Brasil, o tricolor piauiense bateu o Bahia por 1 a 0 e eliminou o adversário na primeira fase. Agora, a equipe de Marcelo Vilar encara o América-RN, na próxima quarta-feira (26), às 20h30, no estádio Albertão. O time que avançar para próxima fase garante aos cofres uma quantia de R$ 1,5 milhão.







Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia