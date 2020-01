River-PI e Fluminense-PI estreiam nesta sexta-feira na Copinha

Nesta sexta-feira (03), River-PI e Fluminense-PI darão os primeiros passos na busca pela inédita classificação e título da Copa São Paulo de Futebol Jr – a Copinha. Os garotos do Galo enfrentam o Atlético Mineiro, às 15h15, em Taubaté - sede do Grupo 23. Já o Fluzão, estreia diante do Francana de São Paulo, às 19h30, no estádio Lanchão, em Franca-SP - cidade sede do Grupo 11. Nunca um time piauiense avançou para segunda fase do torneio.

O Fluminense-PI chega para o campeonato após uma temporada positiva em 2019. A equipe conquistou o Campeonato Piauiense sub-19 e, com o título, será o representante estadual nas Copas do Brasil e Nordeste sub-20. Além disso, carimbou acesso na Copinha.

Elenco do Fluminense. Foto: Reprodução Instagram

O time da zona Norte de Teresina tenta começar bem na Copinha e largar na frente do Grupo 11. Além do Francana-SP, o Fluzão terá pela frente o maior campeão da competição, o Corinthians, na segunda rodada, e encerra a fase de grupos diante do Retrô, de Pernambuco.

Já o River-PI, vice-campeão piauiense da categoria, tem em seu plantel 20 jogadores a disposição do técnico José Roberto. Os crias do Galo estão no grupo 23 da Copinha e terão pela frente os duelos contra Atlético-MG, Tabaubaté-SP e o Capital-TO.

“O sistema de jogo já foi apresentado lá atrás. Nesse momento, o mais importante é prepara-los emocionalmente para esse momento que eles estão vivendo. Esse é um momento histórico para cada um deles, sem perder o foco no coletivo, mas que também essa situação, que é uma Copa do Mundo da categoria deles, não interfira no rendimento dos atletas no jogo. Para isso, nossa diretoria se empenhou ao máximo proporcionando a maior tranquilidade possível para que a gente pudesse desenvolver o trabalho”, disse o técnico José Roberto.

Elenco do River-PI embarca para copinha nesta quarta-feira (01). Foto: Victor Sousa.

O lateral Ruan, do River, participa da Copinha pelo segundo ano consecutivo. O jovem atleta disse que diferente do ano passado, não está ansioso para o início dos trabalhos. “Eu não estou tão ansioso, mas é uma competição que é muito marcante para a vida de um atleta. Uma competição que pode mudar a sua vida. Tenho a certeza que faremos melhor do que no ano passado e vamos conseguir a classificação”.

O River-PI está no grupo 23 e tem jogo duro contra o Atlético-MG, em seguida Taubaté-SP e Capital de Tocantins.

A principal competição de base do país começou nesta quinta-feira (02) e segue até o dia 25 de janeiro. Ao todo, 128 times participam da competição, divididos em 32 grupos.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia