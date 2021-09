River-PI e Fluminense-PI conhecem rivais nas Eliminatórias da Copa do Nordeste; veja

Dois dos representantes piauiense na Copa do Nordeste de 2022, River-PI e Fluminense-PI conheceram nesta quinta-feira (02) os seus adversários na primeira fase eliminatória da competição, prevista para os dias 13 e 14 de outubro. O Galo enfrentará o Lagarto, enquanto o Vaqueiro pega duelará como o Imperatriz. Campeão estadual, o Altos cai diretamente na fase de grupos, conforme novo formato da competição.



A definição dos primeiros confrontos foi feita em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, no início da tarde desta quinta-feira (02).

Regulamento

A Eliminatória é dividida em três fases, as duas primeiras em jogos únicos, e a última com duelos de ida e volta. Os clubes participantes são divididos de acordo com o Ranking Nacional de Clubes.

Na primeira etapa, 16 clubes se enfrentam e apenas oito clubes avançam. Na segunda fase, os classificados enfrentam times melhores ranqueados e, na última etapa, serão definidos os quatro clubes que se juntam aos 12 já garantidos para a busca da "orelhuda" mais querida do Brasil.

