River-PI anuncia volante ex-América de Natal, Vitória e Itabaiana

O River-PI anunciou na manhã desta terça-feira (12) a contratação do volante Ronald dos Santos Silva. O atleta sergipano de 22 anos, que tem passagens pelo América de Natal (RN), Sub-23 do Vitória (BA) e Itabaiana (SE), assina contrato com o tricolor piauiense até o final do próximo ano. O Galo inicia a pré-temporada no dia 2 de dezembro.

River-PI oficializa contratação pelo instagram. Foto: River-PI AC.

O meio-campista chega para ser mais uma alternativa no setor de criação do clube ao lado de Emerson, Gustavo Henrique, Juliano, João Paulo e Kaio. Com o reforço, o River-PI soma 23 peças para temporada 2020.

Ronald, volante do River-PI — Foto: Wendell Rezende/AOI



Sergipano de Maruim, Ronald vestiu a camisa do América de Natal em 2018 e depois foi para o sub-23 do Vitória. Ele chegou a subir para o time profissional, mas só atuou em partida neste ano. No Itabaiana (SE), seu último clube, disputou o Campeonato Sergipano e a Série D do Campeonato Brasileiro.

O treinador Marcio Goiano inicia os trabalhos em campo no dia 2 de dezembro, quando começa a pré-temporada do Galo para a temporada 2020.

No calendário da temporada 2020 do River estão o Campeonato Piauiense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série D.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia