River-PI anuncia demissão do treinador Marcelo Vilar

Foto: Victor Sousa - River Atlético Clube.

O River-PI anunciou, na tarde desta segunda-feira (09), a demissão de Marcelo Vilar. O treinador, que venceu apenas dois jogos em mais de um mês à frente da equipe, não resistiu a derrota para o Altos fora de casa, por 1 a 0, e acabou demitido. Além dele, foram desligados também o auxiliar Totonho e o preparador físico Toninho.



O treinador Sub-20 do River-PI, José Roberto, vai assumir a equipe temporariamente. O treinador deve comandar o Galo contra o Picos, em parida válida pela 8ª rodada Piauiense, que será disputada às 20h, no estádio Lindolfo Monteiro.

Contratado no começo de fevereiro, o Marcelo Vilar iniciou a temporada com o pé direito ao eliminar o Bahia, por 1 a 0, no estádio Albertão, pela Copa do Brasil. Depois desse episódio, o River-PI entrou em recessão de vitórias tanto no campeonato estadual como nas Copas do Brasil e Nordeste.

Pelo Piauiense, Vilar só comemorou uma vez a vitória em quatro jogos disputados. O triunfo aconteceu diante do Timon-PI, na sétima rodada, onde o Galo venceu por 5 a 1.

Já pela Copa do Nordeste, foram quatro derrotas consecutivas – o que deixou o time em situação dramática no torneio. Foi nas mãos de Vilar também, que o River foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil, para o América-RN, nos pênaltis, no Abertão. Ainda na era Marcelo Vilar, algo inusitado: o treinador abdicou do próprio salário para continuar à frente do time até o início da Série D do Brasileiro, segundo informou a diretoria do clube. O River-PI deve anunciar um novo treinador até o final desta semana.

