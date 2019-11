River-PI anuncia contratação de zagueiro Felipe Barros, ex-Batatais

O River-PI anunciou nesta quinta-feira (07) a contratação do zagueiro Felipe Barros, ex-Batatais de São de Paulo. O jogador tem 25 anos, disputou a Copa Paulista de Futebol recentemente e chega para ser o 22º reforço do Galo para temporada em 2020.



O zagueiro tem passagens por times como Penapolense, Casvavel-PR e começou a carrega em 2009, nas equipes sub-15, 17 e 19 do São Paulo. Além disso, chega ao tricolor piauiense com experiências acumuladas no futebol japonês, onde defendeu a camisa do Yokohama FC e europeu, onde jogou no Farense e no Santa Clara.





River usou as redes sociais para oficializar a contratação. Foto: Reprodução River-AC.

Felipe Barros chega para reforçar o setor defensivo ao lado de Cris, Anderson Alagoano, Wallysson e Ismael.

Ao todo, o River já anunciou 22 nomes para a temporada. O treinador Marcio Goiano inicia os trabalhos em campo no dia 2 de dezembro, quando começa a pré-temporada do Galo para a temporada 2020.

No calendário de competições do Galo Carijó estão o Campeonato Piauiense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série D.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia