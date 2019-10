River perde pênalti e empata com o Fortaleza na Copa do Nordeste sub-20

Fortaleza e River-PI mediram forças na estreia da Copa do Nordeste sub-20, na tarde de ontem (21), no estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE). A partida terminou no empate amargo em 0 a 0 e o Galo Carijó teve a chance de começar com vitória na competição, mas acabou perdendo uma cobrança de penalidade.

No primeiro tempo, a equipe piauiense não se intimidou por estar jogando fora de casa. Logo no início de jogo, Felipe Garcês cobrou falta no travessão assustando o goleiro Rodrigo, do Fortaleza. As equipes tentaram jogadas pela esquerda, mas ambas sem sucesso. Aos 39 minutos, Sukita foi derrubado na área, sofre pênalti e decidiu cobrar. Ele tentou improvisar, mas acabou desperdiçando após um chute fraco no meio do gol.

River tem empate amargo com o Fortaleza na estreia da Copa do Nordeste sub-20. Foto: Victor Sousa

Na etapa final, os times começaram a criar jogadas ofensivas. Do lado do Leão, Oliveira foi o destaque. Já do lado riverino, Sukita e Pulga comandaram as jogadas tricolor. Foram poucas as jogadas rumo ao gol de ambas equipes. O sol não deu trégua quando o apito final deu pontos finais a partida.

Ao final da partida, o técnico do River, Zé Roberto, disse que o jogo foi equilibrado e competitivo.

“Fizemos o nosso jogo que é o mais importante. Obviamente que queríamos a vitória e acredito que até merecíamos a vitória. Mas foi um jogo muito equilibrado contra uma equipe muito competitiva e forte. A gente fez uma grande estreia e mostrou que o River vem bem preparado para essa competição”, disse.

O zagueiro Doda disse que o resultado poderia ter sido melhor. “Poderia pelo futebol que a gente demonstrou nos 90 minutos, mas é sempre bom pontuar fora de casa e vamos trabalhar pra ter os 3 pontos dentro de casa”, declarou.

O River-PI volta a campo no próximo domingo (26), contra o Marília-MA, no estádio Albertão, em Teresina. O Galo está no Grupo F da competição onde disputa classificação com times do Ceará (1º), Fortaleza (2º) e Marília-MA (4º).

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia