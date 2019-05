River inicia venda de ingressos para partida contra o Santa Cruz

O River iniciou ontem a venda de ingressos para a partida contra o Santa Cruz-RN, pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.



Os ingressos custam R$ 20 (R$ 10 meia) na arquibancada Placar; R$ 30 (R$ 15 meia) na Arquibancada Cabines e R$ 50 (R$ 25 meia) nas Cadeiras. A promoção de ingressos à R$ 10 para as mulheres continua.

Os pontos de vendas antecipadas de ingressos são as Lojas Noroeste (Teresina Shopping e Praça Saraiva), Loja Centro Med (Piçarra) e Centro Musical (Dirceu). No dia do jogo, os ingressos serão vendidos no estádio Albertão até a hora da partida.

Biá BoakariPâmella Maranhão