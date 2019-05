River goleia Santa Cruz-RN e assume liderança na Série D

A equipe do River atropelou o Santa Cruz de Natal dentro de casa no domingo (19), no Albertão, em Teresina. Jogo válido pela 3 rodada da Série D. A vitória por 5 a 2, com gols de Bismarck (2x), Roney (2x) e Cris Maranhense.



O Santa diminuiu com Paulinho e Douglas, de pênalti. Com o resultado, o Galo Carijó chegou aos sete pontos e assume a liderança do Grupo A4. O próximo compromisso é contra o próprio Santa Cruz, só que fora de casa, em Natal.



A vitória por 5 a 2 teve gols de Bismarck (2x), Roney (2x) e Cris Maranhense - Foto: Jailson Soares/O Dia



Quem abriu o placar foi o meia Bismarck e, ainda no primeiro tempo, o próprio camisa 10 ampliou a vantagem para Galo. No primeiro tempo, já vencendo o jogo por 2 a 0, o River ainda perdeu um pênalti com o atacante Otacílio.

No segundo tempo, o River ampliou com o atacante Roney, ele deixou dois na partida e Cris Maranhense fechou a conta para o Galo Carijó. O Santa diminuiu com Paulinho, de falta, a bola desvia no zagueiro Audalio, toca a trave e entra, mas juiz dá gol ao meia. O segundo gol foi de pênalti convertido por Douglas.

O próximo compromisso do River é diante o próprio Santa Cruz, de Natal. No dia 27 de maio, fora de casa. O jogo é válido pela 4 rodada do Brasileiro Série D.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia