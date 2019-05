River fica no empate diante Santa Cruz-RN

O Tricolor Piauiense foi até o Rio Grande do Norte e arrancou um empate diante do Santa Cruz de Natal nesse domingo (26), na Arena das Dunas. O jogo válido pela 4ª rodada do Brasileiro Série D. Os gols do Galo Carijó foram marcados por Kanu e Otacílio. O Santa marcou com Paulinho e Cleison. Com o resultado, o River chega aos oito pontos e segue líder do Grupo A4. O próximo compromisso será no domingo (2) contra o Floresta, em Teresina.



O Santa abriu o placar rápido, logo aos seis minutos, com Paulinho. Em um contra um, o zagueiro Audálio levou a pior e deixou o atacante sozinho na pequena área. Na reta final do primeiro tempo, o Santa fica com um a menos e perde Dudu Pedrotti, expulso.

Início de segundo tempo. O River chega logo ao empate, com Kanu. Mesmo com um a menos, os donos da casa ainda conseguiram marcar mais um, com Cleiton. O River mais uma vez foi em busca do empate e Otacílio aproveita cruzamento de Cris Maranhense e deixa tudo igual. O time piauiense só não saiu de campo com a vitória porque a bola do lateral Daniel Bahia explodiu no travessão.

O River segue líder em sua chave, agora com oito pontos. Seguido pelo Floresta-CE com cinco pontos e o Sana Cruz-RN também com cinco pontos. O Bragantino-PA é o lanterna da chave com apenas três pontos. O River volta a campo no domingo (2) quando recebe o Floresta, do Ceará





Fotos: River/Assessoria de ComunicaçãoVirgiane PassosPâmella Maranhão