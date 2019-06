River empata com Floresta e segue líder na Série D do Brasileiro

O River enfrentou o Floresta, do Ceará, na tarde de ontem (2), no Albertão, e empatou em 2x2 em jogo que mostrou poder de reação do time Piauiense.



Logo no início do jogo, o Galo saiu perdendo por 2x0, com gols de Paulo Vyctor e Alisson. Pouco depois de sofrer o segundo gol, o River diminuiu com Otacílio, de cabeça, após cruzamento de Carlos Henrique.

Na volta do intervalo, a situação do River na partida ficou um pouco mais complicada quando Mondragon fez uma defesa com as mãos fora da área. A falta foi marcada e o goleiro riverino acabou expulso.

Com um a menos, o River teve que se superar ainda mais e foi recompensado quando Roney, após triangulação com Kanu e Cris Maranhense, empatou o jogo.

Com o empate, o River segue na liderança do grupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, o Galo enfrenta o Brangança, do Pará, no estádio Mangueirão, em Belém. A partida acontece no próximo domingo (9), às 18h.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia