River é goleado por Fluminense e dá adeus a Copa do Brasil

Os gols foram de Luciano (2x), Everaldo, Bruno Silva e Marlon. Com o resultado o time está fora da competição e sofre uma das maiores goleadas dos últimos anos.



Os primeiros dez minutos do River até convenceram o torcedor de que o resultado poderia ser melhor, mas aos 13 minutos o time mostrou suas limitações e se perdeu em campo. Pênalti de Carlos Henrique, no agravante Tricolor. Luciano vai para bola e não desperdiça, abrindo a contagem para o Fluminense. Cinco minutos depois, aos 18, Everaldo amplia. O atacante bate e coloca no canto do goleiro Mondragon.

Depois disso, o River apenas tenta se defender desesperadamente, mas o setor tem noite infeliz. Aos 24, Victor Hugo salva o que seria claramente o terceiro gol do time Carioca. Com 31 minutos, Marlon bate falta e Mondragon faz a defesa. Ainda com o placar de 2 a 0, o adversário se empolga e decide trocar bola com goleiro e zagueiros.

Ainda no primeiro tempo, o Fluminense chega ao terceiro gol com Bruno Silva. Everaldo bate pênalti, Mordragon defende, mas Bruno aproveita o rebote.

Inicio de segundo tempo e o River faz três mudanças. Tira Eduardo, Carlos Henrique e Jonas para entrada de Rhuann, Tote e Kaio. As mudanças não surtem efeito e aos 10 minutos o Foi marca de novo, Luciano faz seu segundo na partida. A melhor chance do River de diminuir aconteceu aos 30 minutos, com Rhuann. O atacante recebe bola sozinho, entra na pequena área e se enrola todo, finaliza para fora.

Com o resultado, o River está eliminado da competição. Hoje (6), o outro representante do Estado entra em campo. O Altos recebe o Santos, às 18h15min, no Albertão, em Teresina.

Biá BoakariPâmella Maranhão