River e Fluminense garantem vaga na Copa São Paulo 2020

As semifinais do Campeonato Piauiense Sub-19, realizadas nesta segunda-feira (13/05) no estádio Lindolfo Monteiro, garantiram River e Fluminense na decisão da competição e, automaticamente, na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020, como representantes do estado na maior competição de base da categoria.



As partidas foram recheadas de emoção. Na primeira da noite, o River viu o Ferroviário sair na frente logo aos 8 minutos de jogo, quando Moisés aproveitou vacilo da defesa riverina e abriu o placar.

O Galo pressionou, mas só conseguiu reagir na segunda etapa. Aos três minutos, Paulo Rodrigo aproveitou cobrança de escanteio e empatou a partida. A virada veio aos 34 minutos. Felipe Codó, artilheiro do time riverino na competição, completou de letra um chute de Klemer e marcou o segundo do Galo.

A segunda partida da noite também foi de virada no placar. O Parnahyba saiu na frente do Fluminense com gol de Sukita em cobrança de pênalti. Logo na sequência, o Fluminense empatou com Willian. A virada do Fluminense veio logo na volta do intervalo com gol de Moisés. Melhor em campo, o Fluminense ampliou com Pedro e novamente com Willian, dessa vez em cobrança de penalti.

A decisão entre River e Fluminense acontece na próxima quinta-feira (16/05), às 20h, no estádio Lindolfo Monteiro. Além do título estadual, o campeão também garante vagas na Copa do Nordeste Sub-20 e na Copa do Brasil Sub-20.









Fotos: Victor Costa / River AC