River é dono de uma das melhores defesas na Copa do Nordeste Sub20

A defesa do River é dona de um trabalho sólido na Copa do Nordeste Sub-20. Em quatro jogos, tem apenas um gol sofrido e seis marcados. Com a campanha, os zagueiros Wallyson e Ismael, ao lado do camisa 1 Vinícius passam segurança ao elenco. O River é vice-líder do Grupo F na competição, com a mesma pontuação do Ceará, atrás no saldo de gols.

“São meninos muito talentosos. Nós sabemos que a defesa começa desde o primeiro homem de marcação, mas os três meninos se conhecem foram campeões estaduais (sub19) juntos. O Vinicius por exemplo é um cara muito tranquilo e que passa segurança aos companheiros”, conta Maradona.



Treino do River para o jogo de domingo contra o Sampaio Corrêa, em São Luís - MA. Foto: Elias Fontinelle/ODIA



Mas o segredo do setor defensivo é o entrosamento. Vinícius, Wallyson e Ismael jogam juntos há quase três anos e tem no currículo o título de bicampeão Piauiense sub19, participação em Copa São Paulo e agora a Copa do Nordeste. “A gente conversa muito tanto durante os treinos como depois, acredito que essa boa comunicação facilita dentro de campo, nós entendemos melhor”, conta Wallyson.

Além disso, a competição de base já serve de combustível para temporada 2019. Os três jogadores estão confirmados para o elenco profissional e querem brigar por vaga no time. O técnico do Sub20, Maradona, será o auxiliar do técnico Oliveira Canindé no profissional e deve brigar por oportunidade para os garotos. Ismael, acredita que a boa campanha na competição nordestina pode abrir portas. “Chegamos mais motivados e principalmente com ritmo e experiencia e grandes competições”, destaca.

O River tem oito pontos na competição, e uma das melhores defesas, com apenas um gol sofrido, atrás somente do Fortaleza que não tomou gols na competição. O próximo compromisso do River sub20 será no domingo (25) diante do Sampaio Corrêa, em São Luís. O jogo é válido pela 5° rodada da Copa do Nordeste Sub-20.

Pâmella Maranhão