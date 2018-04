River e Altos desperdiçam chances e empatam sem gols no primeiro jogo da final

Os primeiros 90 minutos da final do Campeonato Piauiense terminou sem gols. Na noite de ontem, no Estádio Albertão, River e Altos fizeram uma partida equilibrada e empataram sem gols.

Com o resultado, o Jacaré, dono da melhor campanha até a final, joga por um novo empate para garantir o bicampeonato Piauiense. Enquanto isso, o Galo, que busca seu 31º título, precisa de uma vitória. A grande decisão acontece domingo (15), às 16h, no estádio Felipão, em Altos.

O jogo

O jogo começou com o River dando trabalho para o adversário. O atacante Eduardo tentou o drible, mas foi travado pela zaga do Altos, que perdeu o lateral direito Toti aos 15 minutos de jogo. Lesionado, o jogador foi substituído por Jean.

Aos 22 minutos, a resposta do Altos. O atacante Manoel enfiou a bola para Alex Mineiro, que cortou para o centro e bateu forte. A bola, no entanto, foi para fora.

Dois minutos depois, o River voltou ao ataque. Márcio Diogo chutou cruzado pela esquerda e quase abriu o placar no Estádio Albertão. A bola passou ao lado da trave para desespero dos torcedores na arquibancada. Aos 31 minutos, foi a vez do lateral Flavinho receber pela esquerda, passar por quadro marcadores e cruzar... Alisson chegar e cortar a bola.

No primeiro tempo, as melhores chances de abrir a placar vieram dos Altos. Antes do intervalo, Manoel desperdiçou a oportunidade que seria uma verdadeira pintura. Ele recebeu a bola, tocou para Joelson, que devolveu a bola. Manoel tentou cobrir o goleiro Vitor, mas bateu com muita força e viu a bola ir para fora. Aos 45 minutos, foi a vez de Joelson desperdiçar mais uma chance ao chutar cruzado pela direita. A bola foi para fora.



River e Altos fazem disputa equilibrada, desperdiçam chances e empatam sem gols (Foto: Victor Costa/River)



No segundo tempo, as equipes voltaram a campo sem mudanças. Aos 13 minutos, Márcio Diogo saiu para entrada de Daniel Marins no lado do River. Enquanto no Altos, Joelson deu lugar para Roger Gaúcho.

A primeira chance veio aos 20 minutos com o River. Marcos Vinicius bateu bem de fora da área, mas Gideão defendeu sem dificuldades. Sete minutos depois, foi a vez do Altos. Manoel recebeu a bola, tocou para Roger Gaúcho que avançou em direção ao ataque. Quando Roger tentou fazer a tabelinha com Manoel, Alexandre apareceu para fazer o corte.

O River tentou mais uma vez chegar ao gol. Desta vez com Gustavo Radar em cobrança de falta. Gideão espalmou, Thiaguinho tentou afastar, mas errou o chute. Logo em seguida, o atacante se redimiu da jogada e afastou o perigo.

Aos 43 minutos, mais pressão do River. Lucas Silva arriscou do meio da rua, obrigando Gideão a fazer uma bela defesa. O River persistiu mais uma vez. Daniel Maris chutou cruzado, mas a bola não entrou. No placar do Albertão: 0 a 0.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia