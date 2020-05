River divulga ganhadores da primeira edição da Copa River Athletics de FIFA 20

O River-PI divulgou nesta segunda-feira (04) os vencedores da I Copa River Athletics de FIFA 20. Após quase 200 partidas disputadas entre 96 competidores divididos entre o PlayStation 4 e o Xbox One, os ganhadores foram Hudson Werllys no PS4 e com Hélber Silva no Xbox One.



Foto: Reprodução Divulgação River A.C.

No Xbox One, o título da competição ficou com o paraibano José Hélber Silva, o MataPatu1903 (nome de usuário no game), após ele bater na decisão Celton Luiz, o CeltonLky. No jogo de ida, Hélber venceu por 2x1 e, na volta, garantiu o título ao vencer por 2x0.

Já no PlayStation 4, a final foi mais tranquila para o piauiense Hudson Werllys, o Xxhwerllys. Na partida de ida, ele derrotou o adversário Paulo Germano por 4x1. Na volta, o placar foi 2x0.

Como premiação, os ganhadores da I Copa River Athletics garantiram uma camisa oficial do River e um par de ingressos para a estreia do Galo como mandante na Série D do Campeonato Brasileiro 2020. Os vice-campeões receberam um boné oficial do River e um ingresso para a estreia do Galo como mandante na Série D do Campeonato Brasileiro 2020.

A I Copa River Athletics foi um primeiro passo do River no mundo do e-Games. Outras competições nos consoles já estão sendo planejadas, assim como a entrada do clube em outros jogos.

PortalODia.com com informações da Ascom River-A.C