River apresenta meia Thiago Aciolly e joga contra o Altos

O River se reapresentou as atividades com novidades. O time agora conta com o meia-atacante hiago Aciolly exMacaé, do Rio de Janeiro, que se juntou ao elenco na tarde de ontem (5). O River vem de uma derrota por 3x0 diante o 4 de Julho e já começa a pensar na partida contra o Altos, que será na quinta-feira (8), às 20h, no estádio Albertão, em Teresina. Confronto direto para se manter na parte de cima da tabela.

“É um clube grande, com mais títulos do Piauí e eu chego para ajudar. O objetivo foi vir para ajudar e somar com esse elenco que eu sei que tem bastante qualidade. O time infelizmente vem de um resultado ruim, mas nós seguimos na parte de cima da tabela e vamos brigar diretamente com o líder”, disse Aciolly.

Aciolly se descreveu como um jogador dinâmico que busca o gol todo tempo. O atleta estava atuando no Macaé e conhece alguns dos seus novos companheiros de clube, então a parte de ritmo de jogo e entrosamento não deve ser um problema e o treinador Wallace Lemos não descarta a possibilidade de utiliza-lo na partida contra o Altos.



O atleta estava no Macaé e conhece alguns companheiros do clube atua (Foto: Jailson Soares/O Dia)



UR“Ele aparecendo no BID vai estar à disposição, ele vinha treinando há duas semanas desde quando se desligou do Macaé, vinha se cuidando e a gente espera que ele possa vir dentro da característica que trouxemos ele que é de meia-atacante, pois temos somente o Marcos Vinicius nessa posição. O um contra um dele chama atenção é um atleta que além de vir armar ele consegue chegar bem dentro da área tanto por dentro como por lado do campo”, disse Wallace.

Durante a tarde de ontem (5), o treino em si demorou bastante para conversar o professor Wallace Lemos procurou bater um papo com seus comandados e apresentar melhor o novo reforço. Depois disso, apenas algumas voltas ao redor do campo para os jogadores que estiveram em campo os 90 minutos e os outros atletas fizeram um jogo treino contra o sub19. O River entra em campo na quinta-feira (8), às 20h, no estádio Albertão. A partida é valida pela 7ª rodada do Campeonato Piauiense.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia