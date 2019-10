River anuncia retorno do atacante Eduardo para temporada em 2020

O River Atlético Clube anunciou a volta do atacante Eduardo para temporada 2020 durante o evento de lançamento do programa sócio torcedor Eterno Campeão, realizado em um bar na zona Leste de Teresina, na noite da quinta-feira (17).



Atacante Eduardo é anunciado pelo River durante evento em Teresina. Foto: Victor Sousa

O atacante foi campeão piauiense pelo River, além de ter livrado o Treze (PA) do rebaixamento na Série C em 2019, sendo artilheiro nas duas competições. Atualmente, Eduardo soma 18 gols na temporada e defende a equipe do Timon, que segue na disputa da Série B pelo acesso à elite do futebol estadual.

Além do anúncio de Eduardo, a diretoria do Galo lançou o programa socio torcedor Eterno Campeão que contou com a presença torcedores e dirigentes do clube. No próximo ano, o Galo Carijó disputará o Campeonato Piauiense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia