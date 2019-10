River anuncia atacante Valdo Bacabal, ex- Ferroviário

A diretoria do Galo segue encorpando elenco para temporada 2020. Na terça-feira (29) o time confirmou a contratação do atacante Valdo Bacaba, 27 anos, natural da cidade maranhense. O jogador passou pelo Ferroviário (CE), Atlético Cearense e também Fluminense de Feira (BA).

Valdo Bacabal começou sua carreira como profissional em 2009, no Marília, do Maranhão. Depois disso, passou por outros 11 clubes e o River será seu 12º clube.

River-PI usou as redes sociais para oficializar a contratação. Foto: Reprodução

Esse é o segundo nome do setor ofensivo anunciado pelo time, pois junto a apresentação oficial do técnico Marcio Goiano na última semana o também foi confirmado o nome do atacante Émerson, 22 anos, que estava no Cori-Sabbá ao longo da disputa do Campeonato Piauiense Série B.

Os outros nomes da temporada 2020 devem ser anunciados até o final do mês de novembro, mas ao River faltam poucos nomes para fechar o plantel 2020, pois o time renovou com 12 jogadores do ano de 2019 entre eles estão peças experientes como: Mondragon (goleiro), Bismarck (meia), Carlos Henrique (lateral direito) e Eduardo (atacante).

O River terá calendário completo para temporada 2020, pois vai disputar Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série D do Brasileiro e briga pela manutenção do título do Campeonato Piauiense. A data de apresentação do Galo é dia 2 de dezembro.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia