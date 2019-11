River amplia anúncios com Murilo Souza e Wagner Silva

O elenco Galo Carijó 2020 está praticamente fechado. Nesta quarta-feira (20) o time anunciou mais dois reforços: volante Murilo Souza, de 22 anos, ex-Lagarto (SE) e o zagueiro Wagner Silva, que estava no Aparecidense (GO). O River se apresenta as atividades no dia 9 de dezembro e tem no calendário a disputa da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série D do Brasileiro e o Piauiense.

O volante Murilo Souza, de 23 anos, foi revelado pelo Internacional e com passagens pelo Cruzeiro e Grêmio, chega ao River após temporada pelo Lagarto, de Sergipe. O defensor Wagner Silva iniciou nos gramados no Internacional, de Porto Alegre e acumula passagens pelo Benfica, de Portugal, além de Portuguesa, CSA, Athletico, chega para o Galo na temporada 2020 após duas temporadas com a Aparecidense, de Goiás.

O River manteve muitos atletas da temporada 2019, apesar de ter avançado tanto dentro da Série D do Brasileiro, foram 10 nomes remanescentes. O time faz um investimento maior na formação do grupo para próximo ano com o objetivo de chegar até a segunda fase da Copa do Nordeste e o tão sonhado acesso de divisão até a Série C, como aconteceu em 2015.

O primeiro compromisso do ano será pelo Campeonato Piauiense, no dia 17 de janeiro, quando irá enfrentar o Picos. Depois disso, o Galo faz sua estreia na Copa do Nordeste contra o Náutico (PE), no dia 23 de janeiro, fora de casa, no estádio dos Aflitos, em Recife.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia