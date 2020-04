River abre inscrições para campeonato de FIFA 20 no PS4 e no XBox One

O River lançou uma competição para os torcedores apaixonados por futebol e video-game. A Copa River Athletics chega para explorar um campo que vem crescendo no mundo, que são os esportes virtuais.



A I Copa River Athletics está com inscrições abertas para competições de FIFA 20 no PlayStation 4 e no XBox One. Esta primeira competição terá inscrições gratuitas. Os sócios-torcedores Eterno Campeão terão prioridade na inscrição. Ao longo do ano, acontecerão mais competições.

"O e-Sports vem se fortalecendo cada vez mais no mundo e, um dos principais vetores deste crescimento, são os times de futebol, que tem viabilizado equipes e competições neste cenário. O River, como maior time do Piauí, entra nesta onda do esporte virtual como vanguardista e buscará alçar altos voos. Buscamos esta parceria com a SporTI e viabilizamos este passo inicial", comentou Djalma Lemos, coordenador de comunicação e marketing do River.

As inscrições estão abertas de 21 de abril a 26 de abril ou enquanto houverem vagas disponíveis. A competição inicia no dia 27 de abril e será dividida em fase classificação e fase final em mata-mata.

Para se inscrever na competição do PS4, clique aqui: https://bit.ly/2VoWvav

Para se inscrever na competição do Xbox One, clique aqui: https://bit.ly/3eyMZsK

Os ganhadores da primeira I Copa River Athletics garantirão uma camisa oficial do River e um par de ingressos para a estreia do Galo como mandante na Série D do Campeonato Brasileiro 2020. Os vice-campeões receberam um boné oficial do River e um ingresso para a estreia do Galo como mandante na Série D do Campeonato Brasileiro 2020.

Ascom - River