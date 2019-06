Richard chega ao VAS após brigar com Maxi e ser comparado a relógio

O mundo dá voltas. Sete meses após "brigar" através das câmeras de TV com Maxi Lopez, o volante Richard chega ao Vasco -por empréstimo do Corinthians- sem precisar passar pelo constrangimento de encontrar o argentino, que deixou o clube.

Naquela ocasião, o volante ainda defendia o Fluminense e foi questionado -após uma derrota para o Athletico-PR- sobre o duelo do sábado anterior (3 de novembro) contra o Vasco, quando Maxi Lopez fez, de pênalti, o gol da vitória cruzmaltina por 1 a 0.

Com um semblante tranquilo, o jogador surpreendeu aos jornalistas presentes na zona mista com sua resposta provocativa.

"Quem é Maxi Lopez? Do Vasco? Ele é como todo centroavante, que tem que fazer gol, que está ajudando sua equipe, mas no nosso jogo não vi nada de Maxi Lopez. Eu vi um pênalti lá, que na minha opinião, não foi, e ele se consolidou ali", disse.



Richard foi emprestado pelo Corinthians ao Casco - Foto: Lucas Merçon

O troco do argentino não demorou e veio no dia seguinte em entrevista exclusiva à Fox Sports, quando Maxi utilizou de muita ironia ao citar um ator famoso e um pomposo relógio suíço que possuem o mesmo nome do "desafeto".

"Conheço Richard Gere, ator de Hollywood, Richard Mille, o relógio, mas esse Richard (do Fluminense) não conheço. Se ele tiver algo para falar, gostaria que fosse pessoalmente. É bem melhor que falar na frente das câmeras."

O encontro, porém, não acontecerá, pelo menos por agora, dentro do Vasco, já que mês passado Maxi Lopez acionou a Justiça do Trabalho e se desligou do clube alegando salários atrasados e um desconforto com a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele voltou para a Itália, onde reside, e faz trabalhos físicos individuais enquanto não acerta com outra agremiação.

Richard, por sua vez, se apresentou na quinta-feira (20) no CT do Almirante e iniciou sua trajetória no time cruzmaltino que, a princípio, será por empréstimo até o fim deste ano.

Folhapress