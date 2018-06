O mercado da Fórmula 1 começa a esquentar com a proximidade das férias de verão na Europa. O nome da vez é o Daniel Ricciardo, da Red Bull.

Como publicou o jornal alemão Bild, o australiano recebeu uma oferta de 17 milhões de euros (R$ 74,8 milhões) por temporada para se transferir para a McLaren a partir de 2019. Apesar de não se mostrar tão disposto a mudar de escuderia, o piloto não descarta a possibilidade.

Ricciardo recebe oferta de R$ 74 mi da McLaren e não descarta troca. (Foto: Getty Images)



"Precisa ter algum apelo. Não diria que estão no topo da minha lista agora, mas também não descartaria. Obviamente, McLaren e Renault não estão lá no topo hoje, mas talvez estejam lá dentro de um ou três anos", disse o australiano, que se prepara para a disputa do Grande Prêmio da França.

"Não vou dizer que não me interessa de jeito nenhum. Provavelmente, mais por causa do que Lewis foi capaz de fazer com a Mercedes. Essas duas equipes ainda não estão nessa posição", completou o piloto, ao destacar o trabalho de Lewis Hamilton para ajudar a Mercedes e subir de patamar na categoria nos últimos anos.

A partir da próxima temporada a Red Bull vai deixar de contar com os motores Renault para utilizar os da Honda. "A prioridade é conseguir um carro para conquistar o título, porque acredito que posso. As pessoas gostam da mudança, mas mudar apenas por mudar não é o bastante para mim", afirmou Ricciardo.

Folhapress