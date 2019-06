Reunião na FFP sinaliza 2ª divisão do Piauiense com sete equipes

Uma reunião na sede da Federação de Futebol do Piauí (FFP) definiu os primeiros caminhos sobre a disputa da 2ª divisão do Campeonato Piauiense de futebol 2ª divisão. A reunião teve a presença de seis dirigentes: Cori-Sabbá, Picos, Ferroviário, Oeirense, Fluminense e Comercial, quem não teve representante foi o Timon, mas a equipe não descarta possibilidade de disputar a competição.



“Foi um primeiro passo gigante para tirar a competição do papel. A maioria dos times já estão com estrutura montada e bem organizados para disputar o torneio, sabemos que é importante acontecer, pois tem dois anos que não conseguimos realizar e acredito eu que será até mais disputada do que a primeira divisão do Estadual desse ano”, citou Robert Brown presidente da FFP.



A reunião contou com a presença de representantes dos times do Cori-Sabbá, Picos, Ferroviário, Oeirense, Fluminense e Comercial - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Entre os dirigentes se nota um bom nível de organização e também preocupação com a situação dos estádios, que acabou sendo principal empecilho da competição nos últimos anos. “Nosso estádio já passa por reformas e deve ser entregue nos próximos dias, estamos cuidando disso de forma previa. Além disso é pensar na montagem do time junto a própria prefeitura que será o principal apoiador”, disse o presidente do Picos, Rodrigo Lima.

“Estamos organizando para lançar nosso sócio torcedor nos próximos dias, como forma de atrair as pessoas da região de Floriano e, além disso, cuidando dessa questão do estádio, acredito que não será um problema esse ano, o Cori-Sabbá está se espelhando em grandes clubes para poder trabalhar melhor”, frisou Anderson Kamar presidente do Cori.

A competição pode se apresentar com restrição de idade, algo proposto pelo Fluminense. “Existe essa chance de ser um torneio com idade Sub23 e priorizando jogadores no estado, mas caso isso seja confirmado no arbitral vamos fazer uma regra de quantidade máxima de atletas de fora ou acima da idade”, explica Brown.

As inscrições para o Piauiense 2ª divisão iniciam no dia 24 de junho e vão até dia 1ª de julho. A competição está prevista para acontecer em setembro.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia