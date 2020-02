Retorno de Tardelli é anunciado por presidente do Atlético-MG

O Atlético-MG anunciou a contratação do atacante Diego Tardelli nesta quarta-feira (12). O atleta de 34 anos assina por duas temporadas em sua terceira passagem pela Cidade do Galo. O responsável pelo anúncio em primeira mão foi o presidente do clube, Sérgio Sette Câmara.



"Reativando minha presença por aqui para trazer boas notícias. O bom filho a casa torna! Vocês pediram e trouxemos: Tardelli é do Galo!!!", escreveu o mandatário em seu perfil no Twitter. No fim de janeiro, ele havia protagonizado polêmica ao ter dito que o jogador estava velho demais para ser contratado.

Reativando minha presença por aqui para trazer boas notícias. O bom filho a casa torna! Vocês pediram e trouxemos: Tardelli é do Galo!!! pic.twitter.com/DWqbctymPh — Sergio Sette Camara (@camara_sette) February 12, 2020

Na ocasião, veio a público um vídeo em que Sette Câmara é questionado dentro de um avião sobre um eventual retorno do ídolo atleticano. "Tardelli? É asilo aqui agora, é? Jogador de 36 anos...", disse, em tom de deboche, o cartola. Na época, ele foi rebatido pelo jogador, que pediu respeito. Em seguida, o presidente justificou que a fala havia sido descontextualizada e admitiu um possível retorno do atleta —com as arestas aparadas, o negócio foi feito.

Livre no mercado desde que rescindiu com o Grêmio, o atacante é esperado em Belo Horizonte nos próximos dias para realizar exames médicos e firmar seu novo compromisso com o clube. O acerto foi encaminhado em reunião de seus agentes com um representante atleticano na manhã de terça (11).

Tardelli é o sétimo reforço do Atlético para 2020. Além dele, o clube também buscou o lateral-direito Mailton, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o volante Allan, o meia Dylan e o atacante Jefferson Savarino. A equipe ainda tentou fechar com Soteldo, mas se frustrou ao ver o jogador renovar contrato com o Santos.

A contratação de Diego Tardelli representa a volta de um ídolo da torcida para a capital mineira. O atacante venceu títulos importantes em sua segunda passagem pela Cidade do Galo. Ele foi campeão da Libertadores, da Recopa Sul-Americana e da Copa do Brasil.

Uol/Folhapress