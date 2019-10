Renovado, Caic intensifica treinos visando o Brasileiro Escolar de Handebol

Sob os comandos de Giuliano Ramos, a equipe do Caic Balduíno segue em ritmo intenso de treinos visando a disputa do Brasileiro Escolar de Handebol Cadete (15 a 17 anos), que acontece entre os dias 04 e 11 de outubro, em Brasília. A competição serve de seletiva para Mundial da modalidade em 2020, na Sérvia. O Piauí é o atual tetracampeão do torneio e busca o penta.



Caic Balduíno disputa seletiva nacional. Foto: Jailson Soares

A equipe que vai entrar em quadra vem completamente renovada. Dos 14 atletas selecionados para a etapa nacional, nove foram contratados fora do estado e nunca representaram o Piauí em outras competições. Um dos reforços é o pivô Germano Teixeira, natural do Rio Grande do Sul. Ele se juntou ao elenco em março desse ano e se mostra empolgado com a oportunidade.

Germano Teixeira veio do Rio Grande do Sul para disputa do Brasileiro Escolar. Foto: Jailson Soares



“Minha expectativa é muito grande, pois treinamos diariamente com jogadores que já participaram da seletiva ou já foram para o mundial. Eu nunca participei de uma competição internacional, só participei do Brasileiro e foi muito bom. Nós sabemos da responsabilidade de carregar quatro campeonatos seguidos e vamos em busca do quinto”, disse.

Nos últimos dias de trabalho antes da equipe embarcar para a competição, o Giuliano Ramos vem dando maior atenção a parte de condicionamento físico dos atletas e inserindo aos poucos a parte técnica.

Técnico do Caíc Balduíno, Giuliano Ramos, prevê competição difícil. Foto: Jailson Soares.

“Nós vamos jogar em Brasília, que nesse período tem mesmo clima da gente. Eu mudei o horário de treinamento, que era durante a noite para a tarde porque os nossos jogos serão na parte da tarde. Estou imprimindo um ritmo mais forte para quando eles chegarem lá, já saírem na frente por estarem familiarizados ao calor, ao cansaço para surpreender o adversário”, disse Giuliano Ramos.

Ainda segundo o treinador, a expectativa é que o campeonato seja difícil, visto que, todos os estados do país terão um representante no torneio esse ano. “Todas as escolas vêm se reforçando. A competição será bem disputada, bem acirrada e cada ano o nível fica mais elevado. Com certeza será uma grande competição”, finalizou.

A equipe piauiense embarca para etapa nacional em Brasília na madrugada desta sexta-feira (04). O Brasileiro será disputado entre os dias 4 e 11 de outubro, na capital federal. Na primeira fase, os piauienses enfrentam as equipes do Pará e Amazonas.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia