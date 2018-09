Reinaldo reclama da arbitragem e diz que São Paulo jogou melhor

O São Paulo perdeu invencibilidade de sete partidas na temporada e a liderança do Campeonato Brasileiro ao perder por 1 a 0 para o Atlético-MG nesta quarta-feira (5).

Mas para o lateral-esquerdo Reinaldo, a história do confronto no Independência deveria ter sido outra, pela qualidade mostrada pelo time tricolor e também por supostos erros da arbitragem.

"É ruim ver a gente ser prejudicado mais uma vez pela arbitragem. Valeu pela luta e pelo empenho até o último minuto. Era nítido que merecíamos vencer, criamos muitas oportunidades", analisou o camisa 14, lembrando da expulsão de Diego Souza no domingo passado (2), contra o Fluminense, e pênaltis que, teoricamente, o árbitro Anderson Daronco ignorou.



Foto: Érico Leonan/São Paulo FC Net

A jogada que mais irritou os são-paulinos foi após desvio de Hudson de cabeça. A bola bateu na barriga de Ricardo Oliveira e, na sequência, atingiu o braço esquerdo de Leonardo Silva, que estava aberto na grande área. Daronco argumentou que o braço do zagueiro estava junto ao corpo.

Depois, Rojas não conseguiu ganhar a frente da marcação e caiu, sendo repreendido até pelo goleiro Victor por ter se jogado. As reclamações ainda envolvem o lateral-direito Emerson, que solou a canela de Reinaldo duas vezes, mas só levou cartão amarelo na segunda, na etapa final.

"Nos entregamos do começo ao fim e vamos levar isso para a próxima partida. De novo fomos prejudicados pela arbitragem, mas vamos deixar para nosso diretor cuidar disso", desabafou Reinaldo, pedindo ação da diretoria, que neste Brasileirão já enviou ofício à CBF contra o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior.

Agora em segundo lugar da Série A, empatado com 46 pontos com o Internacional, mas com saldo de gol menor (16 a 17), o São Paulo recebe o Bahia na 24ª rodada. O confronto está marcado para as 19h de sábado (8), no Morumbi.

Folhapress