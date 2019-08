Régis se destaca em treino do Corinthians. Everaldo assusta

Sem contar com os jogadores que foram titulares na vitória por 2 a 0 desta quarta (7) sobre o Goiás, o Corinthians voltou aos trabalhos nesta quinta (8) no CT Joaquim Grava. O técnico Fábio Carille somente observou um treino técnico dos reservas comandado por seus auxiliares, Fabinho, Cuca e Mauro da Silva.



O zagueiro Henrique, que negocia com um clube dos Emirados Árabes, treinou sem restrições. Já o meia Régis, que atuou só uma vez desde a pausa da Copa América, foi um dos principais destaques da atividade.

Em busca de espaço na equipe, Régis treinou em alto nível. Distribuiu bons passes quando estava no time do atacante Gustavo e marcou três gols, um deles após sequência de dribles dentro da área. O meia até ganhou elogios do concorrente Sornoza.

Outro momento que chamou atenção foi uma dividida entre Ángelo Araos e Everaldo, já perto do fim da atividade. O atacante levou a pior e precisou deixar o treino momentaneamente por causa de dores no tornozelo esquerdo. Ele ficou cinco minutos em atendimento e retornou para os últimos minutos.

A atividade era de oito contra oito jogadores e mais goleiros e um curinga. Na maior parte do tempo o curinga foi o meia Fessin, de 20 anos, que está em fase final de recuperação de lesão na perna direita que demandou cirurgia.

Além de Fessin, outros garotos completaram a atividade, a exemplo dos laterais Raul e Luan e do atacante Gil, que atuam pelo time sub-23. A equipe, aliás, será reforçada amanhã, em jogo da Copa Paulista, pelo zagueiro João Victor, que é do elenco profissional.





Lesionados

O zagueiro Léo Santos e o volante Ralf , em tratamento de uma lesão no joelho direito e um problema muscular na coxa direita, respectivamente, fizeram trabalhos leves em campo. Os dois ainda não têm data certa para retorno às atividades normais com o grupo.

O goleiro Walter fez trabalhos internos e não treinou em campo. O zagueiro Bruno Méndez disputa no sábado o terceiro lugar dos Jogos Pan-Americanos pela seleção do Uruguai e só depois disso retornará aos trabalhos no CT Joaquim Grava.

O Corinthians treina nesta sexta (9) às 15h30 e em seguida viaja a Porto Alegre, onde treina no sábado e joga domingo, às 11h, contra o Internacional.

O time titular deve ser o seguinte: Cássio; Michel, Gil, Manoel e Danilo Avelar; Gabriel; Pedrinho, Júnior Urso, Sornoza (Mateus Vital) e Clayson; Vagner Love.

Fagner, suspenso, é desfalque.

Folhapress