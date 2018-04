É verdade que o Botafogo saiu derrotado de campo e se viu novamente em posição delicada em um jogo decisivo no Campeonato Carioca. Assim como ocorreu nas semifinais de Taça Guanabara e Taça Rio, o Alvinegro terá de vencer para alcançar o objetivo. Diante do Vasco, neste domingo, o clube de General Severiano precisa de um simples triunfo para decidir o título nos pênaltis.

E para soltar o grito de campeão, o técnico Alberto Valentim conta com o bom desempenho recente de atletas que foram contratados para serem a referência da equipe. Três deles tem se destacado nesta reta final do Carioca: Moisés, Luiz Fernando e Renatinho.

Reforços engrenam e são arma do Botafogo por virada contra o Vasco. (Foto: Vitor Silva / SS Press / BFR)



O lateral esquerdo foi o último a chegar e o primeiro a dar resultado. Ele estreou na primeira rodada da Taça Rio e logo mostrou ao que veio. Com muita personalidade e apresentando um futebol seguro, Moisés se estabeleceu como titular e tem agradado à torcida do Botafogo.

Luiz Fernando e Renatinho, por outro lado, tiveram história diferente do ex-corintiano. Os dois chegaram cheios de expectativa após grande desempenho em Atlético-GO e Paraná, respectivamente, mas não conseguiram repetir de cara o mesmo futebol. Tanto que oscilaram no time titular até pouco tempo.

Da dupla, o primeiro a dar resposta foi Luiz Fernando. Ainda na fase classificatória da Taça Rio, ele marcou um belo gol contra o Vasco. O auge veio justamente contra o Flamengo, quando marcou o gol da vitória e que colocou o Botafogo na final do Carioca.

No primeiro jogo, Luiz Fernando foi mais tímido. Foi a vez de Renatinho brilhar. O camisa 10 assumiu a titularidade e não decepcionou. Mesmo ainda buscando o melhor ritmo, o jogador teve boa atuação e deixou sua marca logo no início.

Com o bom desempenho recente dos novos reforços, o Botafogo tente reverter mais uma situação desfavorável no Carioca. O adversário não traz boas recordações, já que faturou dois títulos em cima do Alvinegro recentemente -2015 e 2016.

Folhapress