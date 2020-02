RedeTV! e DAZN renovam parceria para a transmissão da Sul-Americana

Em acordo firmado com o DAZN, maior serviço de streaming de esportes do mundo, a RedeTV! transmitirá pelo segundo ano consecutivo partidas da Copa-Sul-Americana de futebol. A nova parceria com o DAZN inclui também a aquisição de outras duas importantes competições internacionais, os campeonatos Turco e Mexicano que, somados ao italiano - exibido atualmente pelo canal - ampliam o espaço dedicado ao esporte na grade de programação da emissora.





O contrato de sublicenciamento prevê a exibição de 12 partidas de times estrangeiros da Copa Sul-Americana na RedeTV!, sendo 9 jogos ao vivo e VTs para duas partidas das semifinais e grande final. Os jogos serão exibidos com exclusividade em TV aberta às terças, quartas ou quintas-feiras, às 21h30. Os campeonatos Turco e Mexicano terão 32 e 44 jogos, respectivamente, televisionados pelo canal aos sábados à tarde.

O primeiro jogo do torneio Turco será entre Trabzonspor e Fenerbahçe, em 1º de fevereiro, às 13h45, ao vivo, diretamente da Arena Medical Park, na Turquia. Na mesma data, às 16h, a emissora exibirá Pumas e Monterrey, no Estádio Olímpico Universitário, na Cidade do México, mostrando os principais lances do jogo.

Para Franz Vacek, superintendente de Jornalismo, Esportes e Digital da RedeTV!, investir em um portfólio diversificado de futebol é fundamental para consolidar a emissora como um dos principais players no segmento. “São campeonatos relevantes que mostram a importância crescente do Esporte na grade nacional da emissora. A parceria entre a TV aberta e DAZN funcionou tão bem que firmamos acordo para a transmissão de novos torneios, apresentando a partir de agora quatro campeonatos internacionais”, afirma o executivo.

Para Sérgio Floris, VP de Direitos e Conteúdo Original do DAZN no Brasil, a renovação da parceria reforça a relevância dos campeonatos e interesse do público brasileiro nestas competições. “Estamos felizes com o seguimento desta parceria de sucesso com a RedeTV!. Juntos, alcançamos grandes resultados em 2019. Este ano, com a chegada dos campeonatos Mexicano e Turco à programação, não será diferente.”, afirma o executivo.

Mauricio Costa, VP de Mídia e Vendas do DAZN no Brasil, acredita que a renovação da parceria com extensão a outros dois campeonatos internacionais gera valor a todas as marcas envolvidas. “O DAZN se propõe a mudar a forma como o mundo vê o esporte e também nos sentimos em condições de mudar a forma como as marcas se envolvem com os fãs de esportes no Brasil. Levando o conteúdo exclusivo da plataforma para a TV aberta, amplificamos a exposição dos anunciantes, competições e clubes em todo o país”.

