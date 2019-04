Recuperado, Pelé agradece médicos e energia positiva de fãs

Pelé publicou nesta terça-feira (16) nas redes sociais mensagens de agradecimento a fãs e médicos pela recuperação de sua saúde.

No dia 3 de abril, o ex-jogador de futebol foi hospitalizado em Paris após um encontro com Kylian Mbappé, atacante do Paris Saint-Germain. Com febre, o brasileiro recebeu o diagnóstico de uma infecção urinária.

Embora tenha recebido alta cinco dias depois, operado, Pelé foi novamente internado ao chegar a São Paulo. Depois de passar por mais uma intervenção, retirou um cálculo renal e recebeu alta ontem.

Por isso, celebrou hoje com mensagens em português e inglês.

"Meus caros amigos. Eu estou feliz de escrever novamente para avisar que estou bem. Quero agradecer a equipe médica do Hospital Albert Einstein, e especialmente a vocês, pelas preces e energia positiva. Estou de volta ao campo, com sede de novos gols na vida", publicou.

Folhapress