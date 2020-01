Real Madrid vence Getafe em jogo com falha de goleiro e gol após VAR

O Real Madrid foi ao estádio Coliseum e não tomou conhecimento do Getafe, vencendo o time da casa por 3 a 0 neste sábado (4). Com o resultado, a equipe comandada por Zinedine Zidane assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Espanhol com 40 pontos.

Agora vice-líder, o Barcelona pode retomar a 1ª colocação do torneio ainda neste sábado. Isso vai acontecer se o maior rival do Real Madrid derrotar o lanterna Espanyol fora de casa.

Varane, zagueiro autor de um dos gols da partida (Foto: Reprodução/Instagram)

O jogo começou truncado, com o Getafe investindo no sistema defensivo para frear o ataque da equipe da capital. Aos poucos, os mandantes conseguiram neutralizar os visitantes e impuseram o seu ritmo.

Aos 34min de etapa inicial, no entanto, o Real Madrid abriu o placar. Após rebote em cobrança de falta, Mendy cruzou para a área e o goleiro Soria, do Getafe, saiu de forma atrapalhada do gol. O arqueiro até tentou socar a bola na disputa com Varane, mas "caçou borboletas" e a bola acabou entrando. O gol foi considerado contra pela arbitragem.

No início do segundo tempo, o Real Madrid ampliou o placar também pelo alto, com a ajuda do VAR e nova participação de Varane. O zagueiro francês aproveitou bom lançamento de Kroos e subiu mais que os defensores do Getafe para balançar a rede adversária.

O croata Modric, já no último lance da partida, "fechou a conta" após uma bela arrancada do uruguaio Valverde e anotou o terceiro gol do Real.

Folhapress