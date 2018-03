Real Madrid procura Neymar, mas não vê brecha em contrato com PSG

O Real Madrid começou a se movimentar a respeito de uma possível transferência de Neymar. Na última semana, o presidente do clube espanhol, Florentino Perez, conversou com o pai do jogador. Além disso, outras pessoas ligadas aos madrilenhos também entraram em contato com gente próxima a Neymar. Todos os diálogos, entretanto, são embrionários, e não existe qualquer sinalização de saída do brasileiro do Paris Saint-Germain.

Os envolvidos sabem da enorme dificuldade que cerca um possível negócio. Não existe, nem do lado espanhol nem do lado do jogador, sequer uma ideia do que seria necessário em termos de proposta para abrir conversas com o PSG. Os franceses têm colocado seu camisa 10 como absolutamente inegociável. Como não há multa rescisória estipulada em contrato, o Real Madrid não tem a opção de simplesmente cobrir um determinado valor, dilema parecido com o que o Barcelona enfrentou recentemente para tirar Philippe Coutinho do Liverpool.

Presidente do PSG fez uma cisita ao Neymar para garantir apoio (Foto: Reprodução/ Instagram)

Ao transferir-se do Barcelona ao PSG, Neymar imaginou encontrar satisfação e, por estar sem a sombra de Lionel Messi, facilidade no caminho ao prêmio de melhor do Mundo. O cenário encontrado, porém, foi bem diferentes. Já nos primeiros meses, o brasileiro viveu problemas de relacionamento no grupo por conta da briga com Cavani, foi duramente criticado pela imprensa local e ouviu até vaias da própria torcida. Dentro de campo, a decepção com o nível técnico do Campeonato Francês ampliou a sensação de esgotamento.

Aos amigos, Neymar diz ter vivido "cinco anos em apenas cinco meses". O assunto Real Madrid, por sua vez, sempre foi tratado com cautela. Por um lado, o brasileiro toma o cuidado de não descartar um clube que é, talvez, o mais tradicional do futebol europeu. Por outro, trabalha para não demonstrar qualquer intenção de romper o contrato com o PSG, que pagou em 222 milhões de euros pela sua multa rescisória, maior transação da história do futebol.

Assim, o camisa 10 segue comprometido com um projeto de dar ao PSG seu primeiro titulo da história da Liga dos Campeões. A transferência antes da missão cumprida é vista com descrença, mas não seria descartada se as coisas forem construídas com o clube francês de acordo, optando pela venda.

Ao assinar por 5 anos com o PSG, Neymar enfrenta a realidade de não ter multa contratual e estar amarrado aos desejos da diretoria do clube francês. "Como sair"? É o que indaga o atacante aos íntimos quando ouve conselhos de que deveria atuar pelo Real Madrid.

Querido no Real

De um dos melhores amigos no futebol, o lateral esquerdo Marcelo, Neymar já ouviu ser bem aceito nos vestiários do Real Madrid. O receio de um duelo de egos com Cristiano Ronaldo também foi desfeito pelo lateral. No último duelo entre os dois, inclusive, eles chegaram até a se abraçar e conversar brevemente. Foi no intervalo do duelo entre Real Madrid e PSG, no Santiago Bernabéu, quando o português cochichou no ouvido do brasileiro e os dois deram risada.

Com cuidado para não descartar o Real Madrid, Neymar jamais se posicionou como fiel ao Barcelona. A pergunta direta sobre se jogaria no rival espanhol o fez atacar a imprensa: "Vocês estão chatos", disse ele, ao negar a resposta e deixar entrevista no fim do ano passado.

Por quase dois meses, Neymar ficou calado. Se afastou dos jornalistas, mas o silêncio também alimentou as especulações de transferência ao Real Madrid. O quadro de aceitação ao clube espanhol ainda ficou mais evidente ao, enfim, se posicionar sobre o tema mesmo sem citar o clube merengue.

"Estou feliz com meus companheiros e feliz no PSG. Tenho bons jogos e números e vim aqui para fazer história e buscar o meu melhor. Especulação sempre existiu e sempre vai existir. Desde o Santos é assim e nos meus anos de Barcelona, em toda a janela de transferências tinha algo com meu nome. É impossível ficar fora disso. Mas eu fico feliz, porque isso quer dizer que estou bem e em alta, e jogadores de qualidade sempre são especulados", afirmou ao Paris SA.

Folhapress