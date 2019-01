Rally Piocerá 2019 termina com campeões cautelosos

A jornada dos Carros, Quadriciclos e UTVs no Rally Piocerá 2019 terminou com campeões cautelosos, que souberam administrar a vantagem durante a semana, nos mais de 1.200 quilômetros percorridos entre o Piauí e Ceará. A 32ª edição da tradicional prova off-road do país começou em Teresina (PI), no dia 21 de janeiro, com a largada promocional. De lá, pilotos, navegadores e equipes embarcaram em uma viagem de quatro dias, passando pelas cidades de Floriano (PI), Picos (PI) e Iguatu (CE) até finalizar em Juazeiro do Norte (CE), na última sexta-feira (25).



Foto: Fábio Piva

Decididos e focados, Fernando Lage e Jhonatan Ardigo (#704) vieram ao Piocerá 2019 com o objetivo do título. Antes adversários e hoje parceiros, a dupla terminou como campeã da categoria Master dos Carros. “Fizemos algumas provas juntos no ano passado e agora o Piocerá. Estamos com 100% de rendimento. Ganhamos tudo o que disputamos”, conta Lage. “A duração das provas deste ano foi o grande desafio do Piocerá. Teve dia que a gente andou quase 12 horas. Foi bem desgastante e tínhamos que estar bem preparados”, completa.

Na Graduado, Fabio Ruediger e Luiz Felipe Eckel (#717) conquistaram a vitória na categoria. Já Paulo Lima e Marcelo Borsatto (#740) foram os campeões da Turismo. “No ano passado, a gente brigava pelo título quando nosso carro quebrou. E nesse ano, viemos com o intuito de ganhar mesmo”, diz Lima.

Pai e filho, Eugenio Alves e Eugenio Alves Filho (#729) foram os destaques na Júnior. “A disputa exigiu muito do carro e da gente, mas foi tudo perfeito. No fim de tudo deu certo. A sensação de ganhar uma competição ao lado do meu pai é única e recomendo isso a todos”, evidencia Filho.

A modalidade UTVs conta com duas categorias. Na Graduado, José Rufino Neto e Glauco Junior (#603) subiram no lugar mais alto do pódio. Pela Novato, o triunfo final foi para Ruan Pablo Ferreira e Alencastro Ferreira Junior (#606).

Nos Quadriciclos Graduado, Wescley Dutra (#302) faturou o tricampeonato, com uma disputa acirrada com Italo Santiago. Por fim, na Novato, Lucas Guerra (#310) ficou com o título. “O que compensa isso tudo é ver de perto as paisagens do rali, as amizades que a gente conquista e, claro, o nosso desempenho e evolução”, finaliza Guerra.

Motos disputam ponto a ponto

Foto: Doni Castilho

O duelo de motos, na categoria Master, entre o mineiro Tunico Maciel (#1), da Equipe Honda Racing, e o capixaba Jomar Grecco (#2), da Yamaha O2BH Racing, já estava anunciado mesmo antes do início da competição. Os dois pilotos disputaram dia a dia, etapa a etapa, revezaram a liderança e por apenas um ponto de diferença, Maciel levou a melhor e faturou o tricampeonato consecutivo do Rally Piocerá/Cerapió (2017, 2018, 2019).

“Ganhar depois de tudo isso e de um concorrente do nível do Jomar é muito gratificante. É um título muito importante, de uma prova com grande visibilidade nacional. Estou muito feliz e motivado para seguir treinando para a temporada 2019, que está só começando”, destaca Maciel.

Mais uma vez campeão da Sênior e com o 11º título da prova, Sandro Hoffmann (#10) finalizou o Piocerá 2019 com a missão cumprida. “Pensei em me aposentar em 2010, mas a vontade de competir ainda é grande. São 18 participações no evento e espero que tudo isso seja um estímulo para que outros pilotos encarem o desafio e, quem sabe, superem a minha marca”, desafia Hoffmann.

Pela Over 40, o campeão foi Erasmo Schwanz (#12). Já na categoria Brasil, destinada a modelos nacionais, apenas dois pontos a mais garantiram a Marcos Vinycius Santos (#27) o título de estreia da classe na competição. Pedro Lucas Junior (#28) levou a melhor na categoria explícita no seu próprio nome. Já Pericles Dutra (#19) conquistou a Over 50.

Sorte também faz parte de quem está em um rali. Mesmo com equipamento emprestado e pneu furado no último dia, Gilberto Sobreira Filho (#37) conquistou o título da Novato. Entre as Duplas (o pilotos andam juntos, porém é contabilizado o pior desempenho entre os dois), bicampeonato para Saul Zakkour e Leildo Silva (#82A e #82B).

Para quem prefere disputar de moto o trajeto dos Carros, Quadriciclos e UTVs, o Rally Piocerá conta com a categoria Moto Rally, que teve como campeão em 2019 Phillipe Melão (#39).

Natureza exuberante marca trilha de bikes

Foto: Fábio Piva

O último dia de prova das Bikes no Piocerá 2019 foi marcado por uma trilha com muitas subidas e uma natureza exuberante. A largada foi no centro histórico da cidade de Barbalha (CE), passando pela zona rural da região do Vale do Cariri até chegar em Juazeiro do Norte (CE). Com um percurso de 96 km, dos 300 totais percorridos durante a semana, os ciclistas enfrentaram um clima bem diferente dos outros dias de prova, em alguns trechos foi possível encontrar lama e até mesmo a chuva.

Os grandes campeões das categorias Elite Masculino e Feminino foram Daniel Zoia (#403) e Raiza Goulão (#408), respectivamente, ambos da equipe Corinthians Audax Bike Team. Esta foi a primeira participação de Raiza no Piocerá e a atleta ressalta que essa competição serve para abrir o calendário de campeonatos de 2019.

Destaque também para a categoria Sub-30, que terminou com a vitória do ciclista Luis Diego, que participou pela primeira vez do Piocerá/Cerapió. Ele venceu todas as etapas da sua categoria durante os quatro dias de prova.

Ao todo, a modalidade Bikes do Piocerá 2019 contou com 12 categorias (confira todos os campeões abaixo) e cerca de 300 km percorridos.

Virgiane Passos