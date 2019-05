Rally do Companheirismo é válido pelo Campeonato Piauiense de Regularidade

O Rotary Club de Teresina Piçarra, fundado em 1979, realizará no próximo dia 25 de maio (sábado), a 15ª edição do Rally do Companheirismo, com saída às 8h da Alemanha Veículos, chegada prevista para as 12h na Ponte Estaiada e expectativa de reunir mais de 200 participantes.



“Este evento já entrou para o calendário esportivo piauiense por reunir, ao mesmo tempo, companheirismo de rotarianos, competição de esportistas e arrecadação de recursos para ações sociais do Rotary Piçarra em Teresina”, afirmou o presidente do clube, Alexandre Magalhães. Em 2019, o projeto escolhido é a construção do Centro Esportivo no bairro Vila Ferroviária, em Teresina.



Foto: Divulgação



Nesta edição, a prova com trilha destinada a motos, quadriciclos, carros e UTVs premiará os cinco primeiros colocados e valerá pelo Campeonato Piauiense de Regularidade, supervisionado pela Federação de Motociclismo e Automobilismo do Piauí.

Os que desejarem participar sem competir deverão optar pela categoria Expedição. “Será um passeio off-road de 100 km, sem caráter competitivo, com carros guia, válido para todos os tipos de veículos, inclusive os carros 4x2 de versão off-road” explicou o rotariano e coordenador da prova, Ehrlich Cordão.

