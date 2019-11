Radialista relança livro que conta a história dos 46 anos do Albertão

O torcedor piauiense será contemplado com um grande presente nesta semana. O professor, radialista e escritor Celso Carvalho lança pela segunda vez em Teresina o livro “Albertão, um sonho realizado”, uma relíquia que conta em detalhes os 46 anos do Gigante da Redação. O evento de relançamento acontece nesta quarta-feira (27), às 9h30, na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi). Na ocasião, Celso também receberá o título de Cidadão Piauiense.



A obra pioneira no Estado, traz momentos marcantes e bastidores especiais do mundo da bola, como um acervo de imagens exclusivas da época, relata os principais clássicos disputados no estádio, maiores públicos e homenageia grandes ídolos do futebol piauiense além de jornalistas, militares e figuras públicas. Em 157 páginas, Celso Carvalho resgata a história do estádio Governador Alberto Silva, o Albertão.

Capa do Livro - "Albertão, um sonho realizado". Foto: Reprodução Celso Carvalho

Apaixonado por futebol desde pequeno, Celso juntou durante décadas vários documentos de jornalista como Carlo Said, Garrincha, Dídimo de Castro, que se transformaram num verdadeiro tesouro do futebol piauiense, mostrando como o esporte caminhou lado a lado com boa parte da história do Piauí. A expectativa do autor é fazer de suas obras se tornem instrumentos de pesquisa da sociedade.

“Eu já fui procurado por muitos estudantes sobre o contexto da história do futebol piauiense. Esse livro poderá servir de fonte de pesquisa, pois contém além da história durantes esses 46 anos do Albertão parte da história do futebol piauiense”, disse.

Em agosto deste ano, Celso lançou no Ginásio Verdão, em Teresina, o livro “40 anos do ginásio Verdão”. De acordo com escritor, a ideia é criar uma coletânea de livros que revivam os nomes do passado na tentava de torná-los presentes na memória do Piauí.

Celso Carvalho. Foto: Portal Piauí.

“Pretendo lançar outros livros contando a história dos nossos grandes palcos esportivos. Pretendo como futebolista contar a história do estádio Deusdeth de Melo, em Campo Maior, além do estádio Petrônio Portela, em Parnaíba. As memórias e contribuições para nosso Estado não poderão ser esquecidas”, disse.

O livro traz também a história de Simão Teles Bacelar, o Sima, que é considerado até hoje como o melhor jogador de Piauí de todos os tempos. O atleta despontou em cenário nacional em 1977, quando se tornou o maior goleador dos campeonatos estaduais em todo o país pelo River Atlético Clube marcando 33 gols na temporada.

Vale lembrar que o futebol do Piauí disputa a última divisão do campeonato nacional. Em 2020, os representantes piauienses em competições nacionais serão River-PI e Altos. O Jacaré disputa a Copa do Brasil, Série D do Campeonato Brasileiro além do Campeonato Piauiense. O Galo tem pela frente as mesmas competições que o Altos, com o acréscimo da Copa do Nordeste.

FolhapressAdriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia