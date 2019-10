Racismo: UEFA pune Bulgária com um jogo à porta fechada

Aseleção búlgara foi nesta terça-feira punida pela UEFA com um jogo à porta fechada depois dos incidentes racistas ocorridos na partida frente à seleção inglesa no último mês.

Após o jogo ter sido parado por duas vezes, a UEFA não foi branda com a seleção, isto depois de vários incidentes que contaram com o arremesso de objetos para o gramado, boicote ao hino mas também às repetições nos telões do estádio.

A sanção prevê um jogo de punição efetiva, mas também um segundo à porta fechada, num castigo que depende da reincidência de comportamentos durante um período de dois anos.

Além disto, a federação da Bulgária ficou ainda obrigada ao pagamento de 75 mil euros de multa.

Folhapress