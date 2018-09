Quinteto de atacantes contratado pelo Flu ainda não fez um gol sequer

Sem Pedro, o técnico Marcelo Oliveira conta com um quinteto ofensivo contratado do meio do ano para cá para tentar suprir a ausência do artilheiro. O problema é que, desde que estrearam com a camisa do Fluminense, Junior Dutra, Luciano, Cabezas, Everaldo e Kayke ainda não marcaram um gol sequer.

De todos esses, Kayke é o jogador que mais se aproxima das características do camisa 9, mas a seca de gols no setor liga o alerta no Flu e faz o torcedor sentir ainda mais falta de seu titular.

"O Pedro vivia grande fase e não por acaso foi para a seleção e era o artilheiro do campeonato. Faz falta. Agora, como técnico, tenho de valorizar quem entra", disse o treinador.

Dentre estes reforços, o equatoriano nem entrou em campo até o momento, ainda que tenha ficado à disposição no banco de reservas. O comandante tem optado por Matheus Alessandro, Everaldo, Marcos Jr. e Pablo Dyego para jogar mais pelos lados e tentar furar o bloqueio adversário.

No empate sem gols ante o Vitória, o Flu até martelou o time baiano, mas, segundo Marcelo, faltou mais tranquilidade para os homens de frente. "Acho que é um pouco de ansiedade, não falo de competência. As jogadas foram criadas. É o trabalho. O futebol por vezes é assim".

A última vez que um atacante do Flu marcou um gol foi diante do Defensor, pela Sul-Americana, quando Pedro selou a vitória por 1 a 0, no dia 16 de agosto. Daquele jogo até o confronto ante os baianos, o Flu balançou a rede com Gum e gols contra de jogadores de Cruzeiro e São Paulo.

Sem seu principal jogador e referência, o Fluminense encara no domingo (9) o rival Botafogo, às 16h.

Folhapress