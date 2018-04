Quarteto Fantástico retorna para Marvel Comics

O Quarteto Fantástico vai retornar para os quadrinhos da Marvel Comics. Todos retornarão em uma história que já está em andamento na editora, com roteiro por Dan Slott e ilustração por Sara Pichelli. A equipe terá a formação clássica, com Senhor Fantástico, Mulher Invisível, Tocha Humana e Coisa.

A atual série Marvel 2-in-1 acompanha Coisa e Tocha Humana em busca pelo Senhor Fantástico, Mulher Invisível e os filhos do casal -- então, ao que tudo indica, eles alcançarão o objetivo da missão. A série continuará com a reunião completa do Quarteto Fantástico.

Foto: Divulgação/ Marvel Comics

Os membros da equipe desapareceram em 2016, em Guerras Secretas, quando o casal partiu para explorar o multiverso. Isso aconteceu pouco depois da HQ do Quarteto ser cancelada em 2015, com rumores sugerindo que a Marvel encerrou a história porque os direitos dos personagens nos cinemas estava nas mãos da Fox.

A primeira edição de Fantastic Four #1 será lançada em agosto nos Estados Unidos.

IGN Brasil