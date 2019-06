Quartas da Copa do Brasil têm clássico mineiro e Palmeiras x Inter

As quartas de final da Copa do Brasil terão dois grandes jogos. O primeiro, um clássico, entre o atual campeão Cruzeiro contra o seu maior rival, o Atlético-MG. Deste confronto sairá o adversário do duelo entre Palmeiras, atual campeão e líder do Campeonato Brasileiro, e Internacional.

Palmeiras e Cruzeiro vão jogar em casa a primeira partida e, portanto, definem seus futuros como visitantes.

As quartas de final serão disputas somente em julho, após a Copa América. Os jogos de ida estão marcados para ocorrer na semana do dia 10, enquanto os duelos de volta na semana seguinte.

Os outros dois confrontos desta fase do mata-mata nacional serão entre Athlético-PR x Flamengo e Grêmio x Bahia.

Quartas de final da Copa do Brasil:

Atlético-MG x Cruzeiro*

Palmeiras x Internacional*

Athlético-PR x Flamengo*

Grêmio x Bahia*

Decidem o segundo jogo em casa*

Folhapress