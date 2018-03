PSG vence o Marselha; Neymar deixa campo chorando

O Paris Saint-Germain venceu mais uma no Campeonato Francês e com tranquilidade. Enfrentando o Olympique de Marselha, a equipe comandada por Unai Emery aplicou um 3 a 0 no adversário com gols de Mbappé, Rolando (contra) e Cavani.

No fim do clássico disputado no Parque dos Príncipes, Neymar deixou o campo chorando e com muitas dores. O camisa 10 torceu o tornozelo direito em uma jogada sozinho e causa clima de apreensão em Paris.

Com mais um triunfo o PSG segue disparado na liderança do Campeonato Francês com 71 pontos. Mesmo com a derrota, o Marselha permanece em terceiro, com 55.

O JOGO

Aproveitando o estádio lotado e torcendo a favor, o Paris Saint-Germain foi para cima desde o apito inicial e logo aos 10 minutos, Mbappé aproveitou o vacilo da zaga do Olympique de Marselha para abrir o placar de perna esquerda. Pouco tempo depois, Neymar quase ampliou de cabeça. Aos 27, após chute do camisa 10, Rolando colocou contra o próprio patrimônio.





Foto: reprodução

Neymar estava em noite inspirada e por pouco não guardou um golaço em chute colocado de fora da área. Os visitantes tinham dificuldades e a melhor chance foi com o meia Payet, arriscando de longe, levando perigo para Areola.

O Olympique de Marselha voltou para a etapa final tentando assustar mais e pressionar o PSG, mas quem marcou novamente foi o time da casa. Neymar cruzou para Cavani e o maior artilheiro da história do clube fez o terceiro. A resposta veio com Luiz Gustavo batendo de longe, mas não pegou como queria e a bola subiu demais.

Mesmo com o placar a favor e a vitória bem encaminhada, o clima no banco do PSG não ficou dos melhores. Após ser substituído, o atacante francês Mbappé não curtiu a alteração do treinador Unai Emery e ficou de cara feia acompanhando a partida.

Lado negativo do triunfo da equipe comandada por Unai Emery foi a lesão de Neymar no fim da partida. O camisa 10 torceu o tornozelo direito sozinho e deixou o campo chorando com as dores que estava sentindo. O camisa 10 deve ficar de fora da convocação da próxima sexta-feira para dois amistosos.

