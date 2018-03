PSG só liberaria Neymar por valor bilionário, diz jornal espanhol

Na noite desta quinta-feira (8 de março), o jornal catalão Mundo Deportivo revelou que o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, estaria interessado em retornar ao Barcelona em 2019. Já nesta sexta-feira (9), o diário AS revelou que o Real Madrid, outro clube que deseja o craque, já teria tido conversas preliminares com o PSG.

Segundo informações do veículo, o time francês disse que só liberaria o seu camisa 10 caso o atual bicampeão europeu pague 400 milhões de euros (cerca de R$ 1,6 bilhão), valor que o Real estaria disposto a desembolsar. Neymar foi contrato no ano passado por 222 milhões de euros (R$ 820 milhões na época) – recorde da história do futebol.

Ainda de acordo com o jornal espanhol, há algumas semanas, emissários do time merengue teriam se encontrado com o pai do atacante e dois advogados para discutir uma possível negociação para 2019.

