PSG propõe troca entre Neymar e Pogba, mas United recusa

O Manchester United teria recusado uma proposta de troca do Paris Saint-Germain entre o atacante Neymar pelo meio-campista Paul Pogba. De acordo com o jornal britânico The Independent, a recusa dos Red Devils tem dois motivos: o alto custo para contar com o futebol do brasileiro e o desejo de Ed Woodward, diretor executivo do clube, em manter Pogba no elenco.

A publicação afirma que Neymar é o tipo de atleta que a gestão do United gostaria de ter no clube. Porém, o alto valor que seria pago ao jogador poderia causar problema com os demais jogadores da equipe.

Neymar ganha aproximadamente 900 mil libras esterlinas por semana (cerca de R$ 4,39 milhões na cotação atual) - Foto: Divulgação



A diretoria do Manchester United acredita que Neymar ganha aproximadamente 900 mil libras esterlinas por semana (cerca de 4,39 milhões na cotação atual). Valor que seria o dobro do salário mensal do ata cante chileno Alexis Sánchez, um dos maiores salários da equipe.

O The Independent ressaltou que a possibilidade do negócio acontecer é muito baixa. E que o destino de Neymar, muito provavelmente, será o Barcelona.

Folhapress