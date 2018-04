PSG planeja 'oferta estratosférica' por Casemiro

O Paris Saint-Germain pretende os cofres para contar com Casemiro em seu elenco, informa nesta terça-feira o jornal espanhol "AS". O clube francês procura um substituto para Thiago Motta, hoje com 34 anos, e, nas palavras do jornal de Madri, está disposto a fazer "oferta estratosférica" pelo volante brasileiro, que tem uma cláusula de rescisão de € 200 milhões (R$ 845 milhões) com o Real.



Casemiro aponta na mira do PSG, segundo jornal espanhol (Foto: Reprodução/Instagram)



Casemiro seria um pedido do diretor-esportivo do PSG, Antero Henrique, com quem trabalhou no Porto na temporada 2014-15. O "AS" avança ainda nesse assunto e diz que o PSG poderia exigir que o volante brasileiro entrasse como moeda de troca numa eventual transferência de Neymar para o Real Madrid.

O interesse do PSG chega a Casemiro em um momento em que ele conversa para renovar seu contrato. Em 2015, o clube espanhol acertou a extensão do vínculo até 30 de junho de 2021 e agora trabalha para prorrogá-lo após acertar as renovações de Benzema , Isco, Asensio, Modric, Kroos, Marcelo e Carvajal tiveram suas melhorias de contrato correspondentes.

Globo Esporte