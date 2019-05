Protagonistas, Bismarck e Roney comemoram boa fase no River

Em três jogos, são duas vitórias e um empate dentro do Campeonato Brasileiro Série D, total de sete pontos somados é uma classificação praticamente carimbada. O time se prepara para enfrentar o Santa Cruz de Natal no próximo domingo (26), às 16, na Arena Das Dunas. O jogo é válido pela quarta rodada da Série D.



O time vive boa fase, mas dois jogadores em especial estão em crescente com a camisa do Galo. O meia Bismarck e o atacante Roney, comandaram a vitória elástica em cima do Santa Cruz no último domingo (19). “Nos conhecemos aqui no River, mas a relação já é muito amigável e é um cara que em campo faz toda diferença pra mim, por sua velocidade”, disse o meia B10.

O técnico Marcinho Guerreiro também não poupa elogios aos seus comandando. Bismarck, é conhecido, dos tempos de categorias de base do Fortaleza. Roney conheceu no River. “São dois jogadores de características muito diferentes. Roney um jogador de beirada, de profundidade e velocidade. O Bismarck um cara com qualidade de bola parada, cadência jogo e eu estou muito feliz, pois estão ajudando todo o grupo e unindo a qualidade deles ao coletivo”, conta Marcinho.

Roney se destacou bastante também ao longo do Campeonato Piauiense, em que marcou muitos gols. “Fico feliz em marcar e poder ajudar o River. Temos mais um jogo pela frente, difícil e que vamos buscar somar os três pontos”, afirmou Roney.

O River realizou último treino na tarde de ontem (23). Depois disso, o time embarca para o Rio Grande do Norte e realiza atividade leve em Natal antes da partida. O jogo entre Santa Cruz de Natal x River acontece no domingo (26), às 16h, na Arena das Dunas, em Natal. O jogo é válido pela quarta rodada do Brasileiro Série D.

Biá BoakariPâmella Maranhão - Foto: Jailson Soares/ODIA