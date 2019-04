Primeiros 90 minutos das semifinais do Piauiense acontecem hoje (3)

Abrindo a rodada decisiva das semifinais do Campeonato Piauiense a equipe do Parnahyba recebe o River nesta quarta-feira (3), às 20h, no estádio Pedro Alelaf. O jogo será o primeiro do confronto de 180 minutos. O jogo de volta acontece no sábado (6), às 16h, no estádio Albertão. O River tem vantagem de jogar por dois empates.



O Parnahyba chega com algumas baixas para esse primeiro jogo e não conta com Zé Augusto e o lateral Thiago Granja, que cumprem suspensão automática por conta do terceiro cartão amarelo. Por conta das fortes chuvas o time tem treinado no estádio Duduzão, em Luís Corrêa.

O River tem alguns retornos, caso do volante João Paulo, o meia Bismarck e os zagueiros Maceió e Cris. As baixas serão Erinaldo Júnior, Cassiano e Lineker, que desfalcam a equipe pelo resto da temporada, pois romperam ligamento e precisam passar por cirurgias.

O técnico Flávio Araújo ressalta a boa fase do adversário, apesar de ter garantido a última vaga no G-4 e cita que seu elenco precisa ser mais agressivo em campo. “É uma equipe que cresceu no momento correto. Não podemos desmerecer principalmente jogando dentro de sua casa. E no caso do River é preciso menos morosidade em campo, pois são jogos decisivos, de raça”, explica.

O jogo entre Parnahyba e River acontece nesta quarta-feira (3), às 20h, no estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba. O jogo de volta acontece no sábado (6), às 16h, no estádio Albertão, em Teresina. O Parnahyba terminou a 1ª fase da competição com 12 pontos e em quarto lugar. O River terminou líder e com 19 pontos somados.

Pamella Maranhão