Primeiro lote de inscrições para corrida Unimed encerra no sábado

O primeiro lote de inscrições das Corridas Unimed 2019 encerra neste sábado, 31. Até esse dia, atletas e amadores têm preço promocional.

No dia 20 de outubro, a Avenida Marechal Castelo Branco vai sediar a corrida, que já é a segunda maior da capital em número de participantes. O Sistema Unimed Teresina organiza o evento que, no ano passado, atingiu a marca de 800 participantes.

Os percursos de 2km (caminhada), 5km e 10km se repetem na edição 2019 e a concentração será às 6:00, no estacionamento da Unidade Unimed Ilhotas (Pronto Atendimento Infantil 24h). As inscrições são realizadas pelo site da Cooperativa, onde outras informações podem ser consultadas, como valores dos lotes, regulamento da corrida e kit do participante.

Jornal O Dia