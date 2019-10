Prestes a jogar no Fla-RJ, atleta lembra história marcada por abuso

Joyce participou na tarde da última quinta-feira (3), no Lindolfo Monteiro, em Teresina, de uma peneira ao lado de dezenas de garotas que foram observadas por olheiros de grandes clubes do futebol brasileiro, convidados

Joyce Meira foi uma das selecionadas pelo Flamengo (RJ) e deve vestir a camisa do time nos próximos meses. Foto: Jailson Silva

A zagueira do Tiradentes teve seu talento revelado e foi uma das selecionadas pelo Clube de Regatas do Flamengo, do Rio de Janeiro, e deve vestir a camisa do time nos próximos meses.“Os meus pais, com certeza, se sentiram orgulhosos porque sabem o quanto eu insisto numa coisa que eu gosto. Eu estou muito feliz, meu coração está tranquilo, mas sei que a responsabilidade será maior. Tudo que aprendi aqui vou levar comigo e sei que lá vou aprender mais. Meu sonho é ser uma grande jogadora de futebol, chegar a uma grande seleção. E daqui pra lá, independente do clube que estiver, eu vou dar o melhor de mim”, finaliza.