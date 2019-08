Presidente mais vitorioso do Vasco, Calçada morre aos 96 anos

Presidente que conquistou os principais títulos da história do Vasco, Antônio Soares Calçada morreu nesta segunda (5) no Rio de Janeiro em decorrência de uma infecção abdominal. O ex-dirigente já estava internado desde o mês passado para tratar do problema.

Coroado como presidente de honra do clube cruzmaltino, Calçada presidiu o clube de 1983 a 2000, tendo sido tricampeão brasileiro (1989, 1997 e 2000), campeão da Copa Libertadores (1998), campeão da Copa Mercosul (2000), do Rio-São Paulo (1999), hexacampeão carioca, além de outros títulos.

Na maior parte deste período, teve como braço-direito e vice-presidente de futebol Eurico Miranda, que morreu em março deste ano por conta de um câncer no cérebro.

Sua última participação na política vascaína foi quando declarou apoio ao candidato Julio Brant na eleição de 2017. Na ocasião, foi nomeado como vice-presidente geral caso a chapa se tornasse vencedora no pleito.

Campello relembra convivência com Calçada Atual presidente do Vasco, o ortopedista Alexandre Campello relembrou sua convivência com Calçada no período em que fazia parte do departamento médico do clube e lamentou a morte do ex-dirigente.



Presidente de Honra Antônio Soares Calçada celebra o título da Copa Libertadores - Foto: Arquivo Clube de Regatas Vasco da Gama



O Vasco emitiu uma nota oficial no site e em suas redes sociais onde lamentou a morte de Calçada lembrando de seus feitos pelo clube: "O Club de Regatas Vasco da Gama lamenta profundamente o falecimento nesta segunda-feira (05/08) do ex-Presidente da Diretoria Administrativa e Presidente de Honra do Clube, Antônio Soares Calçada, vítima de complicações causadas por uma infecção abdominal.

Nascido em Portugal no dia 16 de abril de 1923, Calçada chegou ao Brasil em 1935 e em 1942 ingressou no quadro social do Clube. Foi eleito Conselheiro em 1948 e, já em 1950, assumiu seu primeiro cargo dentro do Vasco: Diretor de Tênis de Mesa. Quatro anos depois, passou a ocupar a Vice-Presidência de Futebol, percorrendo tal cargo nas gestões de José da Silva Rocha, Manoel Joaquim Lopes e Alberto Pires Ribeiro.

Antônio Soares Calçada assumiu a Presidência Administrativa em 1983. Ele foi o presidente que ficou por mais tempo no cargo: 18 anos. Durante este período, o Clube viveu uma de suas eras mais vitoriosas, conquistando uma Copa Libertadores (1998), três Campeonatos Brasileiros (1989, 1997 e 2000), uma Copa Mercosul (2000), seis Campeonatos Estaduais (1987, 1988, 1992, 1993, 1994 e 1998) e um Rio-São Paulo (1999). Os inúmeros títulos conquistados com Calçada à frente da Presidência não se restringiram somente ao gramado, com o Gigante da Colina tendo conquistado o Bicampeonato da Liga Sul-Americana de Basquete (1998 e 1999) e o Tricampeonato Estadual de Remo (1998, 1999, 2000).

Em 2011, Calçada foi homenageado pelo ex-Presidente Roberto Dinamite com o seu nome no segundo maior ginásio do Complexo Esportivo de São Januário, popularmente conhecido como "Forninho". Antônio Soares Calçada era um dos dois únicos ex-Presidentes da Diretoria Administrativa do Club de Regatas Vasco da Gama ainda vivos - o outro é Roberto Dinamite".

