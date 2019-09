"Tenho confiança absoluta em Sampaoli", diz presidente do Santos

O presidente José Carlos Peres bancou a permanência do técnico Jorge Sampaoli no comando do Santos. O mandatário afirmou ter confiança "total e absoluta" no argentino, elogiou o comandante e reafirmou o desejo de renovar o vínculo do treinador.

Peres disse estar contente com o trabalho de Sampaoli até aqui e disse que os resultados vieram até antes do esperado pela diretoria santista. No entanto, declarou que a equipe precisa melhorar quando sai atrás no marcador.

"Continuamos apoiando. Ele está se adaptando ao futebol brasileiro e os resultados vieram até antes do esperado. Temos confiança total e absoluta. Queremos contar com ele até o final do contrato e até renovar por dois ou três anos. Ele joga um futebol que todo mundo gosta de assistir. O time engoliu o Grêmio no primeiro tempo, depois tomou um gol e desestabilizou. É isso que precisa arrumar", disse Peres em entrevista à rádio Bandeirantes.





José Carlos Peres bancou a permanência do técnico Jorge Sampaoli no comando do Santos - Foto: Ivan Storti/Santos FC



Após engatar sete vitórias consecutivas e assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, o Peixe caiu de produção e venceu apenas uma das últimas sete partidas. Peres negou que a equipe tenha chegado ao seu limite.

"Time não chegou no limite. É um time forte, com cinco jogadores de seleção, apesar de parte da imprensa não reconhecer. Fase passa. Temos um turno inteiro pela frente", afirmou.

Sampaoli tem contrato com o Santos até o final de 2020 e o mandatário já deixou claro que tem interesse em estender o vínculo do treinador com o clube. Para tentar se recuperar no torneio, o Santos visita o Fluminense nesta quinta-feira, às 20h, no Maracanã, em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão.

Folhapress